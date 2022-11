STF reforça segurança em razão do risco de protestos na Esplanada

publicidade

A equipe de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou a proteção da sede da corte, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em razão dos riscos de protestos na região. O edifício está sendo protegido pela Polícia Judiciária e Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O acesso ao prédio está fechado para veículos na altura do Palácio do Itamaraty. Uma barricada foi montada pela PMDF e o trânsito está sendo desviado, com total restrição de circulação na Praça dos Três Poderes. Os magistrados podem acessar o prédio, mas o fluxo de pessoas é baixo em razão da véspera de feriado.

A passagem de pedestres também está proibida nos acessos que levam ao edifício. Pelas redes sociais, grupos bolsonaristas marcaram protestos nas proximidades do Congresso Nacional. Os atos foram convocados para esta terça-feira (1º) e quarta-feira (2). No entanto, a chuva forte que cai desde o começo da tarde tem afastado os manifestantes.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é responsável por decisões que determinam a desobstrução das estradas que estão interditadas por grupos que não aceitam o resultado da eleição.

