“Reforço meu compromisso com a Constituição”, diz Mendonça

Ao tomar posse no Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta quinta-feira, o ministro André Mendonça afirmou que vai atuar na defesa da democracia e das leis durante o tempo em que estiver no cargo. Ele ocupa a vaga deixada por Marco Aurélio Mello, que se aposentou por idade em julho deste ano.

Em uma cerimônia rápida, Mendonça assinou o termo de posse. "Primeiro compromisso que eu queria dizer a todos, e reiterar, na verdade, com a democracia, os valores da nossa Constituição e em especial com a Justiça. Espero poder contribuir com a Justiça Brasileira e com o Supremo Tribunal Federal", disse o magistrado.

Em coletiva de imprensa após assumir uma das 11 cadeiras da Corte, o ministro destacou ainda a importância do papel da imprensa para consolidar o regime democrático. "Espero ajudar a consolidar a democracia e esses valores e garantias de direito que já estão estabelecidos na nossa Constituição. Ao mesmo tempo, ressaltar a importância da imprensa. Vocês são fundamentais para a construção do nosso país e para a democracia. Contem com meu respeito e a defesa irrestrita da liberdade de imprensa e do exercício do jornalismo", completou.

Estiveram presentes, presencialmente, na posse os ministros Kassio Nunes, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Edson Fachin e a ministra Rosa Weber. Os ministros Gilmar Mendes e Cármen Lúcia optaram em acompanhar o evento por meio da transmissão realizada pela internet.

Além deles, também participaram da cerimônia o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o procurador-Geral da República, Augusto Aras, a presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), Renata Gil, o ministro da Secretaria de Governo, Ciro Nogueira, e o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, entre outros nomes dos Três Poderes.

