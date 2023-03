Deale inaugura unidade em Aratiba

publicidade

A indústria de laticínios Deale inaugura, no próximo dia 1º de abril, uma unidade de produção no município de Aratiba, no extremo Norte do estado. Resultado de um investimento de R$ 30 milhões, a nova planta tem 4 mil metros quadrados de área construída e é totalmente automatizada. Com capacidade para processar 250 mil litros de leite por dia, é focada na produção de queijos finos, como cobocó, coalho, gruyère, parmesão e tropical, além de queijo prato e ralado, nata e creme. Com a unidade, a capacidade de produção diária da marca será ampliada em 40%, passando de 600 mil litros de leite/dia para 850 mil litros de leite/dia.

Segundo a empresa, o empreendimento possibilitará à marca atingir uma receita de R$ 500 milhões neste ano, com a produção de 1 milhão de quilos de queijo. O diretor da Deale, Alexandre do Santos, explica que a expansão está ligada ao processo de segmentação das fábricas. A matriz, que completa 12 anos no dia da inauguração da nova filial, fica em Almirante Tamandaré do Sul e será destinada apenas à fabricação de produtos filados (queijos com características de elasticidade, derretimento e fatiabilidade, como o mussarela). “Dessa forma, temos um trabalho mais eficiente, com mais automatização. Além disso, aumentamos a produção, ganhamos em competitividade e eficiência”, disse o empresário, em nota à imprensa.

A ideia inicial da empresa, segundo Dos Santos, era adquirir uma planta em Santa Catarina. “Em meados de 2014, quando seguíamos em direção a Itá, em SC, passamos por Aratiba e pedimos informações para um leiteiro. Ele pegou o meu cartão e passou para o prefeito da cidade, que me chamou e me incentivou a ficar na região”, contou. No Rio Grande do Sul, a Deale trabalha com produtores de leite de mais de 90 municípios e tem postos de recebimento do item também em São Martinho e Catuípe. Fora do Estado, opera centros de distribuição em Brasília e São Paulo.