BRDE e Cooperativa Água Santa firmam parceria para beneficiamento e armazenagem de grãos

publicidade

Para viabilizar a implantação de duas novas unidades de beneficiamento e armazenagem de grãos e a ampliação de estrutura de estocagem de cereais já instalada, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Cooperativa Agrícola Água Santa (Coasa) assinaram um novo financiamento na tarde desta terça-feira, na Expointer. O investimento é de R$ 45 milhões e parte dos recursos será destinada para a primeira etapa da construção de uma fábrica de ração.

As duas novas estruturas de para recebimento e estocagem de grãos serão instaladas nos municípios de Casca e Tupanci do Sul, além do aumento na capacidade em São José do Ouro. Com isso, a capacidade da Coasa passará para 4,5 milhões de sacas/ano. “Desde a nossa fundação, todos os investimentos sempre foram realizados exclusivamente com a participação do BRDE. E o importante é que o resultado chegue na ponta, em benefício do produtor”, destacou o presidente da Coasa, Orildo Germano Belegante.

Fundada em 1992, a cooperativa atualmente tem filiais de recebimento de grãos em 11 municípios da região Nordeste, além de fábrica de rações e supermercados, e reúne cerca de 8 mil associados, pequenos e médios produtores rurais.

Realizado na Casa BRDE, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o ato de assinatura contou com as presenças do vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior; do diretor de Planejamento do banco, Leonardo Busatto, e do gerente de Relações Institucionais e Sindical do Sistema Ocergs, Tarcisio Minetto. Conforme o superintendente regional do BRDE, Maurício Mocelin, a parceria histórica com a Coasa está alicerçada no crescimento que a cooperativa vem conquistando a cada ano. “É um exemplo de resultados alcançados com boa gestão”, resumiu.

Veja Também