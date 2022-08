Conhecidos os grandes campeões da Morfologia Crioula

publicidade

A 45ª Expointer conheceu, na tarde de sábado, a grande campeã e o grande campeão dos equinos Crioulos. A melhor exemplar da raça foi a égua Aparecida da Tropilha Padroeira, do criador José Bernardo Terra Cardozo, da Cabanha Padroeira, de Santa Vitória do Palmar. Já o grande campeão foi o Quebracho da Taimã-TE, pertencente a Taiane Leticia Zocchetto, da Cabanha Taimã, de Santa Rosa (RS).

A grande campeã da raça, também vencedora na categoria Égua Menor, pertence à linhagem da primeira fêmea que o avô de José Bernardo adquiriu para seu pai. ”Ela é a quarta geração e de uma cria que um grande irmão, Guilherme, me deu", revela. Taiane Leticia Zocchetto, da Cabanha Taimã, de Santa Rosa, conta que é a segunda vez que está sentindo o gostinho de ganhar com Quebracho da Taimã-TE. “Ele é um potranco que, desde que nasceu, era diferente pra nós e confirmar essa expectativa é muito gratificante”, celebrou.

O presidente da ABCCC, Onécio Prado Júnior, disse que após o sucesso da abertura da Expointer com uma final e Morfologia com casa cheia, além da satisfação, só faz aumentar a expectativa para o Freio de Ouro, a ser realizado no próximo final de semana. “Nós estávamos com uma expectativa muito grande pelos 90 anos da entidade, pelos 40 anos do Freio de Ouro, inclusive fizemos uma nova modelagem que foi separar a Morfologia do final de semana do Freio”, afirmou. Segundo o dirigente, é uma emoção muito grande. “Nossa entidade merece isso pelos 90 anos, é um pessoal que vem seguindo esse trabalho e hoje isso é um mérito de todos eles, essa consagração da nossa raça”, avaliou o criador.