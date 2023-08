Dia de sol leva famílias à Expointer 2023

publicidade

O sábado de sol levou muitos visitantes ao Parque de Exposições Assis Brasil. O primeiro dia da Expointer 2023 está com movimentação intensa. Ruas e estandes com muitas pessoas. A 46ª edição da feira começou hoje e segue até dia 3 de setembro, das 8h às 20h30min para entrada de pedestres e veículos.

Nesse primeiro dia, quem anda pelas ruas e estande da exposição percebe que as famílias aproveitaram o bom tempo para levar seus filhos e conhecer as novidades da 46ª Expointer. A criançada ainda se diverte visitando a feira com o trenzinho que passeia pelos estandes.

E a previsão é de que os dias de feira serão de sol, conforme a MetSul Meteorologia.O sol vai predominar em Esteio até a próxima sexta com muitos momentos de céu azul e claro com pouca nebulosidade. A virada no tempo está prevista somente no fim de semana de encerramento da feira.

Enquanto isso, é tempo de aproveitar e curtir a Expointer 2023. Os valores dos ingressos se mantiveram os mesmos do ano passado: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada). Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, têm entrada gratuita. Estudantes, idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência pagam meia. O estacionamento para visitantes custa R$ 40 por veículo.

