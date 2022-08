Expointer reforça policiamento com até 200 profissionais por dia

publicidade

Para fazer a segurança do público geral, expositores, comércio e trabalhadores, um efetivo de policiais civis e da Brigada Militar estão diariamente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na 45º Expointer. A delegada titular de Esteio, Luciane Bertoletti, disse que o posto da polícia civil da feira funciona 24 horas, inclusive quando não está aberto ao público. A delegada detalhou que o efetivo recebeu um reforço de policiais do interior. "Em média, temos 20 policiais por dia para atender ocorrências", destacou. No primeiro dia, ela destacou que a maioria dos boletins de ocorrência foram por perda de documentos, sem fatos de vulto. Além disso, entre sete e dez viaturas estão à disposição do Parque.

O Tenente Coronel e comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar que atua em Esteio explicou que o efetivo é dinamicamente empregado de acordo com a presença e público. "Em média, de 120 a 200 policiais por dia", mensurou. Sobre problemas relativos ao parque no primeiro dia, ele disse que a maioria é por perda de documentos. Mesmo assim, ele recomenda atenção dos visitantes nos estandes para evitar pequenos furtos. O comandante chama atenção para a comercialização de ingressos. "Atendemos situações de pessoas tentando reutilizar ingressos usados ou com entradas inválidas. "A orientação é comprar de forma oficial, pela bilheteria ou pela internet, não de outros", alertou.

A Administração do Parque confirmou que ocorreram casos pontuais de pessoas que imprimiram o voucher e tentaram usar novamente ou de vendedores ambulantes que conseguiram esses documentos e tentaram revender. A organização oficial da feira reitera a orientação policial para que adquira os ingressos na bilheteria, que funciona das 8h às 20h, ou pela internet acessando o site https://www.ingressonacional.com.br/EXPOINTER .