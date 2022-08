Fenasul Expoleite anuncia data fixa anual e amplia para outras raças

publicidade

Uma mesa farta com produtos coloniais à base de leite tornou mais "doce" o lançamento da edição 2023 da Fenasul Expoleite no fim da tarde deste domingo, na 45ª Expointer. A grande novidade, anunciada pelo presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, é a fixação, pelo governo do Estado, do terceiro final de semana de maio como data oficial e permanente para a feira, que se torna anual, inserida no calendário de eventos do Rio Grande do Sul. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, também foi oficializado como o local de realização do evento.

A Gadolando, realizadora da feira, comemorou o anúncio, que há muito vinha sendo pleiteado junto ao governo do Estado. “Agora é oficial, temos data e local certos todos os anos, o que vai fortalecer o evento. Com isso podemos melhorar o planejamento, além de atrair os produtores para que participem. A Fenasul Expoleite se consolida como uma espécie de pré-Expointer”, salienta Tang.

A intenção de fortalecer a feira passa pela participação de outras associações de produtores, que devem expor seus animais e produtos. “Já temos confirmação do Cavalo Croulo, Mangalarga e Mangalarga Marchador, Árabe, gado de corte, como Simental, e pequenos animais, como coelhos e aves”, definiu, explicando que para o convite para outras raças é para aproveitar o parque, já que é um investimento demasiado.

A Fenasul Expoleite de 2023 está marcada para o dia 17 a 21 de maio de 2023 no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.