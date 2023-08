Frio predomina na manhã do primeiro domingo da Expointer

publicidade

A manhã fria deste domingo começou tranquila no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Quem enfrentou a temperatura de 7ºC encontrou os portões de acesso com entrada ordenada e sem aglomerações, inclusive nos estacionamentos. A passarela da Trensurb também estava com pouco movimento, facilitando o início do primeiro domingo da feira para os fiscais de catraca.

Apesar do frio, o sol que predomina encorajou muitas famílias a aproveitar o dia na feira. Nos pavilhões, as primeiras crianças a ingressar na Expointer acompanhavam de perto as movimentações iniciais com os animais, dos quais se aproximavam com tranquilidade. O movimento deve se intensificar no decorrer do dia, especialmente com a realização da grande final do Freio de Ouro. A competição deve começar por volta das 13h e ser a maior atração do dia.

A Expointer 2023 segue até o dia 3 de setembro. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do parque ou neste link. Os portões abrem às 8h e fecham às 20h30. Os ingressos custam R$ 16,00 para a inteira e R$ 8,00 para a meia (para estudantes, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência), podendo ser adquiridos na bilheteria do parque ou pelo link do site da Expointer. Crianças de até 6 anos não pagam.

O estacionamento, ampliado de 10 mil para 12 mil vagas, vai custar R$ 40,00, mas não inclui o ingresso do motorista e nem dos passageiros do veículo. Excursões de estudantes do ensino Fundamental e Médio, já previamente agendadas, tem gratuidade nos dias 28 e 29 de agosto, devendo ingressar no parque pelo Portão 9, das 8h às 15 horas.

