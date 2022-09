Negociações para vender lã com valor agregado

publicidade

A vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco) e coordenadora do Comissão de Ovinos da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Elizabeth Amaral Lemos, comemorou a apresentação neste ano do Programa de Certificação de Lã Gaúcha. A iniciativa tem por objetivo conscientizar os produtores a investirem melhor na qualidade da lã para acessar novos mercados, inclusive o mercado interno. “Hoje vendemos a lã suja, em um estado em que ela perde valor”, afirma Elizabeth.

A dirigente observa que manteve reunião com indústrias do Uruguai durante a Expointer para vender essa lã com maior valor agregado (limpa e penteada) e que houve interesse. As negociações devem evoluir, mas ainda não há uma previsão, já que preferem comprar a lã suja, por ser mais barata. Segundo Elizabeth, uma das formas de mudar esse sistema é introduzir a esquila Tally Hi, tipo de tosa que proporciona melhor retirada da lã e também está de acordo com os requisitos do bem-estar animal.

Criadora da raça Corriedale há 52 anos, que produz lã média, ela recorda que viveu o “bom tempo” da lã. “Antes, a venda custeava todas as despesas da propriedade”, recorda. Agora, acrescenta, ao contrário do bom momento de produtores que vendem lãs finas, os que comercializam lãs médias e grossas, estão com o mercado estagnado.

