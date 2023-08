Passarela aberta na Expointer 2023 para o melhor da pecuária

publicidade

Mais do que eleger a melhor genética dos animais de produção que estarão no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, entre 26 de agosto e 3 de setembro, a 46ª Expointer evidencia a evolução da agropecuária gaúcha através do tempo. Com a missão de suceder uma das maiores edições da feira já realizadas, que foi a de 2022, os produtores de alta genética representam a força e a resiliência de quem planta e cria, há três safras, sob estiagem. Mais de 4 mil animais estão inscritos nesta edição, entre os exemplares de alta genética (de argola) e os prontos para entrar em serviço de campo (rústicos).

O número é inferior ao do ano passado, quando mais de 6 mil exemplares ocuparam os pavilhões do parque. Conforme o comissário-geral da Expointer, Pablo Charão, o recuo deve-se à ausência das aves em decorrência aos casos de gripe aviária no país e da Feira de Novilhas e Ventre Selecionados, promovida tradicionalmente pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul). Mas a redução não preocupa. O presidente da Comissão de Feiras e Exposições da Farsul, Francisco Schardong, comemora a instalação de um “lounge” para garantir o bem-estar dos criadores de gado de leite na pista de julgamento. Antigas reivindicações das associações de raças também foram viabilizadas, como reparos nas estruturas para os pôneis, que, neste ano, não terão de dividir a área com os caprinos, transferidos para o Pavilhão dos Pequenos Animais. “Os caprinos irão ocupar a área dos pássaros e das aves, que não poderão entrar no parque”, conta Schardong.

No Pavilhão do Gado de Corte, que recebeu pintura e reparos, o acesso à água encanada, a partir deste ano, estará mais próximo dos animais e dos tratadores. “Muitos tinham de se deslocar das baias para buscar água para os animais. Havia também fontes localizadas nas extremidades do espaço. Agora, ficou mais fácil, pois as torneiras estão dispostas no corredor”, detalha Charão. Segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), estarão exposição 980 ovinos e 617 bovinos de corte. Os exemplares Braford são os campeões em número de inscritos, com 94, segundo a Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB).

Angus e Ascribu em comemoração

Além de receber reparos e inovações, o Pavilhão do Gado de Corte será palco de grandes comemorações. Duas importantes associações celebram, neste ano, sua história e contribuição à pecuária gaúcha. A Associação Brasileira de Angus comemora 60 anos de existência e 20 anos do Programa Carne Certificada, e a Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos (Ascribu) completa 45 anos. Além de uma trajetória de sucesso e evolução genética, ambas chegam à Expointer sob gestão feminina.

“É um ano muito especial, em que vamos buscar nos aproximar do público jovem. Queremos mostrar nosso trabalho em prol da carne de qualidade e com sustentabilidade”, comenta a presidente da Angus, Mariana Tellechea. Com 80 exemplares de argola e 16 da raça Ultrablack, a participação das raças surpreendeu a dirigente. “Os leilões estão começando antes da Expointer e seguem acontecendo durante a exposição. Fica difícil para os vendedores trazerem animais, que têm desgaste e perdem peso antes de entrar em pista”, relata.

Já a Ascribu, cuja meta era levar, ao menos, 45 bubalinos à Expointer, totalizou 60 inscritos. Conforme a presidente da associação, Desiree Möller, um dos focos desta edição será o mercado brasileiro de carne e de leite de búfalos nos eventos Búfalo em Debate e 3ª Mostra Brasileira de Queijos de Búfalas, a qual ocorre no Pavilhão do Gado de Corte.

Pista partilhada por gerações

Os julgamentos de argola são, sempre, um ponto de encontro entre criadores, amigos e visitantes. É nas pistas que novas e antigas gerações se encontram, como evidencia a Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB). Pelo segundo ano consecutivo, a Expointer reúne o pai Luiz Fernando Cirne Lima e a filha, Elizabeth Cirne-Lima, subsecretária do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil e presidente da ABCDB. A entidade já teve outras duas presidentes e é com essa tradição que um dos destaques da programação da associação na feira deste ano é a realização dos grandes campeonatos entre os animais de argola inscritos por mulheres e por jovens criadores que não foram escolhidos como grande campeão e grande campeã Devon. As criadoras que fizerem machos e fêmeas campeãs recebem o Troféu Chiripá e os jovens, o Troféu Jovem Expositor.

Todos os julgamentos contarão com transmissão, ao vivo, pelo canal da Federação das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) no youtube. “As grandes associações fazem suas transmissões, mas as pequenas não. É um espaço importante para elas”, comenta o presidente da Febrac, João Francisco Bade Wolf, que, neste ano, estreia na pista de Esteio. “Primeira vez que vou levar um bovino de argola para a Expointer”, diz.

Gado leiteiro exibe genética

O Pavilhão do Gado de Leite é um ponto da feira que sempre atrai um grande número de visitantes, em especial as crianças, identificadas com a produção de leite. Neste ano, o segmento colocará em pista o resultado do trabalho de verdadeiros símbolos de resiliência. Além das estiagens, os produtores de leite passam um ano bastante difícil com a avalanche de leite importado dos países do Mercosul, especialmente do Uruguai e da Argentina. Comercializados a preços menores que os nacionais, os produtos derrubaram a remuneração do leite no campo e desestimularam a atividade. Segundo o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, o produtor trará seus animais porque a Expointer é “uma grande vitrine” aos seus negócios. A raça estará presente com 162 exemplares, que totalizam 317 com os das raças Jersey, Gir Leiteiro e Girolando. O tradicional banho de leite da raça Holandesa, comemoração pelo primeiro lugar no Concurso Leiteiro realizado na feira, será na terça-feira à tarde, dia 29.

Também participam da feira animais Jersey e Santa Gertrudes, esta última que comemora na Expointer 2023 os 70 anos que a raça chegou ao Brasil com seu congresso internacional, no dia 29 de agosto.

