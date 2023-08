Pavilhão da Agricultura supera edição passada e vende R$ 1,9 milhão no primeiro fim de semana

publicidade

O primeiro final de semana da 46ª edição da Expointer, resultou em mais de R$ 1,9 milhão em vendas para o Pavilhão da Agricultura Familiar. Em comparação ao mesmo período, em 2022, houve aumento de 19,5% nas vendas. Na época, o valor chegou a cerca de R$ 1,6 milhão. A apresentação dos resultados foi realizada pelo secretário de Desenvolvimento Rural do RS (SDR), Ronaldo Santini.

"No primeiro final de semana da Expointer, graças ao trabalho, a força e a dedicação dos nossos empreendedores rurais batemos o recorde e comercializamos R$ 1.930.785,00 em renda para as famílias produtores", comemorou Santini.

O titular da pasta exaltou o “trabalho, dedicação e força dos empreendedores rurais” e destacou que “por trás de cada balcão existe uma linda história de superação”. Recordou, ainda, que muitas das famílias já sofreram com prejuízos decorrentes de estiagem, chuvas de granizo, entre outros acontecimentos.

“Em pequenas propriedades recomeçar é muito difícil, mas a persistência, a dedicação, a doação e a qualificação que foi emprestada, graças ao apoio técnico dessas entidades aqui, permitiu que essas mulheres superassem os seus desafios e que essas famílias se reerguessem”, finalizou.

Estiveram presentes no evento o coordenador Geral do Escritório Estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Igor Teixeira; o presidente da Farsul, Gedeão Pereira; o presidente Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS, Carlos Joel da Silva; a presidente da Emater RS, Mara Helena Saalfeld; o coordenador estadual de jovens da Fetraf-RS, Douglas Cenci; o representante da Via Campesina, Djones Roberto Zucolotto e o representante da Fur, Carlos Alberto Seifert Jr.

Neste ano, quando completa 25 anos, o Pavilhão da Agricultura Familiar tem o maior número de expositores da história, com 372 empreendimentos, 34 a mais do que no ano passado. O espaço funciona durante todos os dias da feira, das 8h às 20h, até o dia 3 de setembro, último dia da feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As agroindústrias presentes no local fazem parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), coordenado pela SDR e executado pela Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS) em 472 municípios do Estado.

