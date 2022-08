Produtividade da soja no RS é próxima da nacional

publicidade

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apresentou, nesta segunda-feira, na 45ª Expointer, um trabalho de medição da produtividade média da cultura de soja em cerca de cem pontos no Rio Grande do Sul. O levantamento aferiu a produtividade média de 1.433 quilos por hectare na safra de verão, número bastante próximo à referência aferida pela Conab em âmbito nacional.

Os resultados foram considerados satisfatórios, ainda que o número de lavouras estudadas tenha sido menor do que o originalmente previsto dentro da metodologia, que eram em torno de 400. O responsável pelo projeto, o engenheiro agrônomo Marcio Renan Weber Schorr, disse que a ideia é expandir este trabalho para outras culturas. Ainda de acordo com ele, os dados “representam muito bem a realidade das lavouras do Estado”.

Parceria com entidades e empresas

“Buscamos visitar as propriedades e coletar os componentes do rendimento na propriedade. Fizemos um sorteio de pontos amostrais em todo o RS, e eles são coletados, conforme o número de plantas, o espaçamento entre linhas, depois levamos para o laboratório e fazemos a pesagem. Com isso, se chega no resultado”, explicou. O trabalho específico iniciou em 2012, de acordo com o superintendente da Conab no Rio Grande do Sul, Carlos Roberto Bestetti.

“Tentamos implantá-lo no Brasil todo, mas tivemos alguns problemas. Conseguimos, por último, uma autorização para implantar um projeto-piloto a fim de testar a metodologia. Agora, nossa diretoria está tentando ampliá-la para todo o país. O RS vai conseguir, se pudermos estabelecer parcerias com outras empresas e entidades”. De acordo com ele, a importância do projeto é justificada pela acurácia dos estoques públicos de grãos, utilizados como referência pela Conab para todo o país.

