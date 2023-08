Produtor recebe máquina agrícola em tempo recorde

publicidade

No dia em que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu oficialmente protocolos para liberação de recursos no âmbito do Plano Safra 2023/2024 aos agentes financeiros credenciados, a agência Sicredi União Metropolitana RS, com sede no município de Glorinha, fez a entrega de um pulverizador automotriz ao associado Gilmar Pioner, que soma uma década de parceria com a cooperativa de crédito. O ato foi realizado nesta quarta-feira (30) no estande da indústria de máquinas Jan Implementos Agrícolas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, em meio à programação da 46ª Expointer.

Projetado para adaptação a diferentes tipos de terreno, o modelo Power Jet 2000, da Jan, foi financiado por meio da linha Pronamp – Moderfrota. A operação foi encaminhada pelo agricultor há 60 dias e, segundo a gerente da agência em Glorinha, Mirian Soares, a compra da máquina foi efetuada pela revenda Agrimar, de Porto Alegre, totalizando um investimento de cerca de R$ 1 milhão. “É um momento bem importante para a cooperativa. Hoje, na data de disponibilização dos recursos, a gente está fazendo essa entrega e a assinatura do contrato”, comentou Mirian.

Produtor de soja e hortigranjeiros, Pioner comemorou a agilidade no processo. “A máquina vai me ajudar bastante. Eu trabalhava com um tratorzinho, passava muito trabalho”, comentou. O vice-presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Alcides Brugnera, destacou que a instituição participa desta edição da Expointer focada na aproximação cada vez maior dos clientes do agronegócio. “Temos uma equipe grande aqui dando toda a cobertura, em parceria com as revendas e fábricas de máquinas agrícolas, para que a gente possa permitir a melhor experiência para o associado”, disse o executivo.