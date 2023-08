Sabor e simpatia fidelizam clientes da agroindústria familiar na Expointer

publicidade

Em meio à aglomeração ruidosa da clientela pelo labirinto de corredores do Pavilhão Da Agricultura Familiar na Expointer, Eloiza Oliveira Debona faz sua estreia na feira com a família dividida. Proprietária da The Intenso Laticínios, Eloiza tem trabalhado nesta semana distante do marido e da filha de três anos. O marido, Tadeu, permanece na propriedade familiar, no Distrito Boqueirão do Butiá, em Soledade, cuidando das 30 vacas em lactação e de prontidão para pegar o carro e viajar a Esteio para reabastecer o freezer do estande com queijo, iogurte e doce de leite. “Trouxemos produção que imaginamos pudesse durar quatro dias, mas no fim de semana já tínhamos vendido 80%”,contou. Tadeu foi a Soledade, retornou a Esteio na segunda-feira com novo carregamento e está planejando um novo reabastecimento na sexta-feira.

No estande 259, Eloiza oferece aos visitantes doce de leite artesanal, produzido com apenas três ingredientes e sem conservantes, iogurte artesanal e queijo colonial com iogurte. O doce de leite já foi premiado com medalha de ouro da Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios (AGL). A The Intenso Laticínios está formalizada há um ano e nasceu de uma dificuldade que se abateu sobre o tambo da família. “Na greve dos caminhoneiros, em 2018, tínhamos 500 litros de leite no resfriador. Para não ter de jogar fora, fizemos queijo”, conta. O produto caiu nas graças de quem provou, e o casal viu ali uma oportunidade de negócio com valor agregado. Demorou um tempo para que cumprissem as obrigações para ter uma agroindústria regularizada, mas agora conseguem ampliar a gama de produtos, pois ainda vendem leite in natura para uma cooperativa.

Eloiza participou da Fenasul Expoleite deste ano, também realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, onde conquistou clientes como o casal de aposentados Lia Silveira e Laércio Ritta, de Porto Alegre. “O queijo e o doce de leite são maravilhosos”, disse Lia. “É tão bom que ela me incomoda para ir a Soledade buscar, mas aqui na Expointer fica mais fácil”, brincou Laércio.

Em uma esquina próxima, Daniela Chesini Zottis (foto acima) e o marido, Juliano, apresentam os vinhos da Casa Zottis e o chope de vinho. “De novidade este ano, temos a uva Bibiana,que foi desenvolvida pela Embrapa em homenagem a Erico Verissimo e o livro O Tempo e o Vento”, ilustrou. “Essa uva é mais resistente a pragas e podridões e permite que sejam usados menos defensivos no parreiral”, explicou Daniela. A Casa Zottis venceu em 2021 o concurso de produtos da agricultura familiar da Expointer, na categoria de melhor vinho tinto seco. Para esta edição,trouxeram cerca de mil garrafas. ”Nosso objetivo é divulgar nossa produção,mas este anos já temos venda até 15% maiores do que no ano passado, quando já foi muito bom ", comemorou Daniela.

As vendas no pavilhão continuam em alta e seguem no caminho de um novo recorde, com pavilhão lotado nestaquarta-feira (foto acima). Até terça-feira, as vendas já estavam 16,73% superiores ao mesmo período do ano passado, chegando a R$ 3,2 milhões,conforme a comissão organizadora do evento. Na terça-feira, foram comercializados R$ 716,5 mil.