Soja: Rio Grande do sul terá dois calendários de plantio

publicidade

Após a abertura oficial da Expointer, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, deu mais detalhes sobre a flexibilização do calendário de plantio da soja para a safra 2023/2024. Anetirormente, o calendário havia sido delimitado pelo Ministério Da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) para o período de 1º de outubro e 8 de janeiro de 2024, o que reduziu a janela de semeadura em 40 dias, inviabilizando a safrinha. “O Rio Grande do Sul será dividido em duas regiões, Sul e Norte. Vamos publicar dois calendários para essas regiões, para atender aos anseios das entidades representativas. Assim já está sendo feito no Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, regionalizando, mas não vamos deixar o calendário extenso demais para que alguns possam ousar em cometer o crime de plantar soja sobre soja”, disse. “Em hipótese alguma vamos deixar que algum produtor brasileiro não use a melhor janela para plantio na sua região. Vamos regionalizar. Não estamos restringindo, só regionalizando”, explicou.

Veja Também

Fávaro reiterou que o governo federal está tratando desta questão com ciência. “Temos que coibir qualquer tipo de tentativa em qualquer região brasileira de plantar soja sobre soja, de trazer vulnerabilidade à segurança sanitária desta cultura que é a maior produção brasileira.