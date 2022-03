PL muda local da classificação

publicidade

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o relatório da deputada Juliana Brizola (PDT) ao PL 204/15, que estabelece que a classificação do fumo seja feita nas propriedades dos agricultores. Atualmente, a classificação ocorre dentro das empresas fumageiras. A autoria do projeto é do deputado estadual Zé Nunes (PT).

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS (Fetag/RS) defende a aprovação do projeto por entender que, quando a classificação ocorre na indústria, o produtor acaba sendo prejudicado por não conseguir acompanhar o processo da forma como deveria, em virtude da distância. A classificação organiza a produção em classes, de acordo com a qualidade, a partir de parâmetros estabelecidos por órgão competente, com a finalidade de determinar o preço pago ao produtor.