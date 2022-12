Plano ABC+RS capacita 116 mil produtores em 2022

publicidade

O Plano ABC+RS desenvolveu capacitações sobre práticas sustentáveis para 116 mil produtores no Rio Grande do Sul em 2022. O número equivale a quase ⅓ dos 360 mil estabelecimentos rurais do Estado. Essas capacitações ocorreram por meio da Emater-RS/Ascar, que instruiu 80 mil produtores, e do Senar/RS (36 mil). Elas tratam das oito práticas fomentadas pelo programa: sistemas de plantio direto; utilização de bioinsumos; recuperação de pastagens degradadas; terminação intensiva; sistemas de integração; florestas plantadas; sistemas irrigados; e manejo de resíduos da produção animal.

O coordenador do Comitê Gestor do programa, Jackson Brilhante, comemora não só o número de produtores atingidos, como também a criação dos programas de financiamento Pronaf ABC+ e Programa ABC+, que já atingiram, respectivamente, os valores de R$ 370 milhões e R$ 150 milhões financiados. “Isso demonstra que os produtores buscam essas tecnologias”, considera.

O Plano ABC+ é desenvolvido nacionalmente com o objetivo de fomentar tecnologias de produção sustentável. Ele foi apresentado em 2021 durante a COP26, na cidade de Glasgow, na Escócia, e contou com mobilização dos estados a partir de maio deste ano, quando foram estabelecidas metas para cada uma das unidades federativas. No Rio Grande do Sul, a meta a ser atingida até 2030 é de que as tecnologias sejam adotadas em 4,6 milhões de hectares, o que vai resultar numa redução de emissões de 75 milhões de toneladas de CO2 equivalente. De acordo com Brilhante, isso corresponde ao que as cidades de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul e Santa Maria emitem, juntas, durante 10 anos.

Em 2023, Brilhante afirma que a equipe vai continuar as capacitações e seminários, além de construir novas unidades demonstrativas. No 1º trimestre do ano, o programa também vai participar de reunião em Brasília para mostrar o trabalho feito no Estado. O coordenador também mostra-se satisfeito com os resultados do programa até agora e otimista para o seu futuro. “A cada dia que passa a gente vê que o produtor está mais convencido, porque todas essas tecnologias trazem retorno econômico e melhorias para o solo”, afirma.