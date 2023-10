Cosméticos produzidos em Alvorada serão exportados para os Emirados Árabes

publicidade

Em meio às celebrações de 25 anos, a De Sírius Cosméticos comemora também a ampliação do mercado externo. Os produtos de beleza já eram comercializados em 20 países e agora passarão a ser consumidos também nos Emirados Árabes. Na fábrica em Alvorada, são produzidos mais de 200 tipos de itens 100% cruelty free (não testados em animais), divididos em 21 linhas, das quais 144 são veganas. Com 10 mil metros quadrados, o parque industrial conta com 60 funcionários, sendo que 38 deles são mulheres. Conforme a empresa, a sustentabilidade e a composição dos produtos funcionam como um atrativo. “Temos uma preocupação de não utilizar na formulação ingredientes como petrolatum, parabenos e sal. Este será um diferencial para conquistar as mulheres daquele país”, diz a CEO e fundadora da De Sírius, Sabrina Rosa. Com este novo destino, Sabrina estima a possibilidade de ampliar o número de funcionários e a produção da indústria em 30%.

“Os negócios com o exterior representam, em média, 20% de nosso faturamento anual e temos a perspectiva de ver este resultado crescer em 5% com a ampliação do mercado árabe.” Este potencial inclui ainda o aumento de vendas para o mercado brasileiro. O conceito de sustentabilidade também se aplica na operação da empresa. Uma das iniciativas é o processo de seleção e reciclagem dos resíduos gerados. Recentemente, foram investidos mais de R$ 375 mil para colocar em operação 196 painéis de geração de energia solar, que serão responsáveis pela produção de 100 kw/h.

Um levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) aponta que 1.143 marcas inauguraram novas lojas em shoppings no segundo trimestre de 2023. No primeiro trimestre, esse número chegou a 831 marcas, alta de 37,5% entre os períodos. Ao longo de 2022, cerca de 4 mil marcas anunciaram inaugurações de novas lojas em shoppings. Em 2021, esse montante foi de 3,5 mil marcas. De acordo com o estudo “O Varejo dos Shoppings: Marcas em Expansão”, os segmentos que mais expandiram entre abril e junho deste ano, foram: alimentação e bebidas (28%), seguido por vestuário (19%), perfumaria e cosméticos (6%), artigos para o lar, decoração e presentes (6%), acessórios (6%), calçados (5%), entretenimento (5%), telefonia e acessórios (4%), serviços estéticos (3%), artigos esportivos (2%) e óticas (2%).

