Luiz Fux pede que candidatos e eleitores sejam leais à Constituição

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, pediu nesta segunda-feira (1º) que candidatos e eleitores respeitem a Constituição e a manifestação de pensamentos e política durante as eleições deste ano. O magistrado discursou na sessão de abertura dos trabalhos do segundo semestre do Poder Judiciário.

Em seu discurso, Fux afirmou que o pleito eleitoral deve ser marcado pela instabilidade e pelo respeito à pluralidade de ideias e pensamentos. "Em nome do Supremo Tribunal Federal, nunca é demais renovar ao país os votos de que nós, cidadãos brasileiros, candidatos e eleitores, permaneçamos leais à nossa Constituição Federal, sempre compromissados para que as eleições deste ano sejam marcadas pela estabilidade institucional e pela tolerância", disse.

Fux destacou que a campanha eleitoral deve ocorrer sem embates ou incidentes. "O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que não são seus inimigos; confia na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes", declarou o ministro.

Ele também destacou que o resultado das urnas deve ser respeitado. "Nesse contexto de pluralidade e de interdependência, a prosperidade do nosso Brasil – seja qual for o resultado das urnas – exige que, ao longo de todo esse processo, sejamos capazes de exercer e de inspirar nos nossos concidadãos os valores da civilidade, do respeito, e do diálogo", completou o magistrado.

Presidência da Corte

O ministro lembrou que em setembro deste ano ele passa a presidência da Corte para a ministra Rosa Weber. O ministro do STF Luís Roberto Barroso assume a vice-presidência. No dia 16 de agosto, Alexandre de Moraes assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que atualmente está sob a gestão de Edson Fachin.

