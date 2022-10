Prefeitura divulga esquema de transporte para 2° turno das eleições em Porto Alegre

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre divulgou o esquema de transporte público para o 2° turno das eleições que acontece neste domingo. Após a polêmica do primeiro turno e debates na Câmara dos Vereadores, a Capital terá passe livre e prevê 6 mil viagens ao longo do pleito.

De acordo com o Executivo, a frota será 50% maior em relação do que domingos "normais". No primeiro turno das eleições foram cerca de 5,6 mil viagens e 303 mil passageiros transportados. Para o segundo turno, serão aproximadamente 6 mil viagens, com estimativa de transportar 360 mil, mas capacidade para 500 mil passageiros. O custo da operação está estimado em cerca de R$ 1,2 milhão.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) estará nas ruas com 361 trabalhadores entre garis, motoristas e fiscais com o auxílio de 27 caminhões que farão a limpeza e varrição em todas as seções eleitorais das 17h às 23h. O serviço de fiscalização do DMLU também vai atuar durante o domingo. Os fiscais estarão atentos ao descarte irregular de santinhos em via pública. Denúncias durante o horário da votação poderão ser feitas pelo sistema 156.

