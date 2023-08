BRDE e Cotripal celebram contrato de R$ 50 milhões para novos investimentos em armazenagem

publicidade

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Cotripal Agropecuária Cooperativa assinaram nesta segunda-feira, durante na Expointer 2023, um novo financiamento no valor de R$ 50 milhões. O recurso será investido na ampliação e modernização da capacidade de armazenagem das unidades da cooperativa, que tem sede em Panambi e atua em municípios da região Noroeste do Estado, atendendo cerca de 5.700 associados.

O presidente da Cotripal, Germano Dowich, salientou a parceria histórica com o BRDE. “Praticamente toda a nossa estrutura para recebimento e armazenagem teve a participação do banco. Com esse novo investimento, vamos ampliar nossa capacidade com a instalação de novos silos”, destacou.

Após a assinatura, o vice-presidente e diretor de Operações do banco, Ranolfo Vieira Júnior, renovou o compromisso do banco em ser parceiro do setor primário. “A nossa vocação é essa. Estamos disponibilizando R$ 350 milhões para novos negócios durante a Expointer, mas com capacidade de ampliar esse valor caso haja demanda maior”, disse o diretor.

