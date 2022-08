Fazenda Mãe Rainha comemora três prêmios na Expointer

publicidade

Colecionadora de reconhecimentos em edições passadas da Expointer, a Fazenda Mãe Rainha, de Lages, Santa Catarina, saiu do terceiro dia da 45ª edição da mostra com três títulos na tarde desta segunda-feira (29). A terneira Tatuagem A437 (box 1209), de 11 meses, conquistou o prêmio de Grande Campeã da raça Hereford, e Tatuagem Z419 (box 1226), de 2 anos, venceu o campeonato das fêmeas Polled Hereford. A propriedade comemorou ainda o título de Grande Campeão Hereford, com o exemplar Tatuagem Z411 (box 1191).

Proprietário da cabanha, o criador Edson Colombo destacou o forte investimento em melhoramento genético. “Aqui nada mais é do que a demonstração do que todos os produtores rurais estão fazendo em suas fazendas, selecionando gado para ter uma pecuária mais eficiente e lucrativa e produzir alimento para este mundo”, comentou.

