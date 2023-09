Que preço médio têm os produtos da Feira de Agricultura Familiar na Expointer?

publicidade

Destino certo do visitante que se desloca até o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante os dias de Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar reúne grande variedade de produtos, a maior parte deles artesanais.

Para quem pretende aproveitar o último final de semana da 46ª edição da Expointer, opções não faltam para levar para casa.

Consulte os preços dos alimentos que estão sendo vendidos:



Salame artesanal: de R$ 10,00 a R$ 20,00 a peça

Salame tipo italiano maturado: R$ 30,00 a peça

Linguiça: R$ 25,00 duas peças

Linguiça suína: R$ 28 a peça

Queijo colonial: de R$ 50,00 a R$ 60,00 o quilo

Queijo colonial com iogurte natural: R$ 20,00 a peça com 300gr

Mel: de R$ 25,00 a R$ 30,00 o quilo

Biscoito orgânico: R$ 9,00 pacote com 180g

Cuca tradicional: de R$ 13,00 a R$ 18,00 a unidade

Cuca gourmet: de R$ 20,00 a R$ 30,00 a unidade

Cuca baixinha: de R$ 13,00 a R$ 16,00 a unidade

Grappa: R$ 33,00 garrafa com 275 ml

Erva mate: de R$ 10,00 a R$ 15,00 o quilo

Doce de leite com café: R$ 20,00 o pote com 300gr

Geleias: de R$ 15,00 a R$ 25,00 o pote

Conservas: de R$ 10,00 a R$ 15,00 o pote

Suco de uva: de R$ 6,00 a R$ 10,00 o copo e R$ 15,00 a garrafa

Espumante moscatel artesanal: R$ 65,00 a garrafa

Cachaça envelhecida: de R$ 40,00 a R$ 50,00 a garrafa

Vinho artesanal: de R$ 25,00 a R$ 30,00 a garrafa