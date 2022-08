Segunda-feira marcada pelo frio e pela volta dos estudantes ao Parque Assis Brasil

publicidade

O frio na manhã desta segunda-feira, terceiro dia da 45ª Expointer, não espantou o público que compareceu ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O sol até ensaiou uma abertura nas primeiras horas, mas o período foi nublado a maior parte do tempo, o que contribuiu para nova queda nas temperaturas. A segunda-feira é marcada pela volta dos estudantes ao Parque Assis Brasil, após dois anos de ausência devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia. Também começam os julgamentos dos bovinos de corte na Pista Central e têm início o Concurso de Ordenha do gado leiteiro.

O consultor de vendas Ronaldo de Souza Sgorla esteve acompanhado da esposa, a bancária Marina Pacheco Sgorla, e dos filhos, Bruno, 13 anos, e Laís, 8. Todos são do município de Esmeralda. “Chegamos há pouco tempo, então ainda não tivemos conhecimento de todas as atrações. Trabalho com uma empresa de insumos, por isso é sempre importante estar antenado”, disse Ronaldo. O casal de pecuaristas Gilberto Brum e Fátima Brum, moradores de Soledade, também havia chegado havia pouco tempo no parque.

“Está muito bom e o clima é agradável. É importante conhecer as novidades relacionadas ao setor agro. Também é bom ver que os colégios estão comparecendo”, afirmou Gilberto. Conforme a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seadpr), passaram pela Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil no último final de semana 154,2 mil, sendo 90 mil no sábado e 64,2 mil visitantes até as 17h de domingo.

Veja Também

Os portões de entrada do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, abrem para o público visitante na 45ª Expointer, às 9h, fechando às 20h30, todos os dias. Os ingressos, que vão custar R$ 16,00 para a inteira e R$ 8,00 para a meia (para estudantes, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência), poderão ser adquiridos na bilheteria do parque ou pelo link disponível no site. Crianças de até 6 anos não pagam.