Asgav prevê que exportações de frango vão crescer cerca de 6% em 2022

A Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) prevê que as exportações gaúchas de carne de frango vão crescer entre 6% e 8% no ano de 2022. O total esperado é de cerca de 750 mil toneladas em exportações, ante as 705,94 mil toneladas do ano passado, o que supera as previsões iniciais da entidade, de um crescimento de 2% este ano, como afirmou nesta quinta-feira o presidente-executivo da Asgav, José Eduardo dos Santos, em coletiva de lançamento do VI Congresso e Central de Negócios Brasil Sul de Avicultura, Suinocultura e Laticínios (Avisulat), que ocorre entre 28 e 30 de novembro. “Nós estamos surpresos com o desempenho”, afirma. O cálculo é baseado nos resultados obtidos entre janeiro e setembro, com crescimento acumulado de 9,4% em volume, em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com dos Santos, esse crescimento ocorre devido ao conflito entre Ucrânia e Rússia e ao crescimento dos casos de influenza aviária este ano. Agora, de acordo com o presidente-executivo, é preciso que o setor se prepare para 2023, pois há previsão de dificuldades de manutenção de suprimentos no exterior. “As atenções para o Brasil vão se voltar com muito mais força no ano que vem, tanto para aves, quanto para suínos, leite e ovos”, diz o presidente-executivo. Mas pondera: “a lição de casa tem que ser feita: é preciso prezar pela sanidade, prevenção e biosseguridade”.

As expectativas para a avicultura foram reforçadas pela titular do Serviço de Fiscalização de Insumos e de Saúde Animal do Ministério da Agricultura (Mapa) no Rio Grande do Sul, Tais Oltramari Barnasque. Segundo ela, o Mapa registrou um aumento em consultas de outros países para envio de informações sobre os sistemas de defesa e produção brasileiros. Além disso, ela destaca a missão dos Estados Unidos ao Brasil ocorrida este ano e os preparativos para uma visita de comitiva do Reino Unido, além de perspectivas de abertura de mercados para o Chile e México.

Um dos motivos para o interesse crescente de outros países é a preocupação mundial com segurança alimentar, como destacou o diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos (Sips), Rogério Kerber. “Isso ocorre fundamentalmente numa situação climática adversa que se estendeu na América do Norte, na Europa e na Ásia, há uma preocupação generalizada”, ressalta.

Espaço para discussão no Avisulat

Esses e outros assuntos vão ser discutidos no VI Congresso e Central de Negócios Brasil Sul de Avicultura, Suinocultura e Laticínios (Avisulat), que retorna à atividade, depois de 6 anos, para trazer informações atualizadas a respeito de temas como tributos, logística, status sanitário, certificações e meio ambiente. O evento ocorre entre 28 e 30 de novembro no Centro de Eventos FIERGS - Teatro do SESI, em Porto Alegre.

De acordo com o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, as cadeias têm interesses convergentes, em especial nas questões tributária, de transporte e sanitária, que vão ser abordadas no evento. Entre os temas principais estão as transformações do mercado, o programa Duas Safras, créditos de carbono e combate a doenças. As inscrições para o evento estão abertas até o dia 1° de novembro, neste site. A expectativa de público nos 3 dias de evento é de 3 mil pessoas.

