Oficinas de harmonização da Expointer ajudam a educar paladar para o dia a dia

Desde abrir uma garrafa de vinho da maneira mais eficiente a entender o que é um sabor frutado ou com caracterísitcas couro e tabaco, as oficinas de harmonização desta 46ª Expointer ensinam participantes a aproveitar melhor as refeições do dia a dia. E, de quebra, apresentam produtos gaúchos de qualidade.

As oficinas são oferecidas pelo Programa Juntos Para Competir (JPC), iniciativa da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). São três encontros gratuitos diários com duração de uma hora durante a feira, às 12h30, 15h e 17h30. A exceção é o domingo (3), em que as oficinas ocorrem às 11h15, 12h30 e 15h.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no estande do JPC, no Pavilhão Internacional. A oficina inclui degustação de dois tipos de queijo, um embutido, doce de leite, dois tipos de vinho e um espumante, todos gaúchos. Durante cada encontro os participantes também recebem informações históricas sobre a produção das iguarias, incluindo a apresentação do perfil de algumas das principais regiões do Estado.

“É uma forma prática de enaltecer o valor agregado destes produtos em termos de qualidade e mercado, abordando estratégias de desenvolvimento territorial e certificações", explica o coordenador de projetos setoriais do agronegócio do Sebrae RS, André Bordignon.

