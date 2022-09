Eleições 2022: A um mês da votação, o que você precisa saber

publicidade

Confira as datas importantes, candidatos e como se preparar para a votação

Um mês para as eleições gerais de 2022, no dia 2 de outubro, e o calendário e o clima começam a mudar. Setembro será definitivo para os candidatos se destacarem perante os eleitores, além disso, algumas datas ganham destaque. De acordo com a colunista Taline Oppitz, o clima tende a se acirrar nos próximos dias.

Confira o que você precisa saber sobre os próximos 30 dias. Confira a seguir as datas mais importantes e as informações necessárias para o dia da votação, além de conhecer um pouco mais sobre os candidatos.

Datas importantes

12 de setembro: fim do prazo para os julgamentos dos pedidos de registro de candidaturas e último dia para o pedido de substituição de candidatas ou de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, exceto em caso de falecimento.

13 de setembro: último dia para que os partidos políticos, as federações, as candidatas e os candidatos enviem à Justiça Eleitoral, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), a prestação de contas parcial;

15 de setembro: data em que será divulgada, na internet, a prestação de contas parcial das campanhas.

17 de setembro: data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito.

26 de setembro: último dia para o registro no TSE das pesquisas de opinião pública realizadas em data anterior ao dia das eleições (31 de setembro) e que cujo objetivo seja divulgar no próprio dia das eleições

2 de outubro: primeiro turno das eleições.

Saiba mais sobre as datas importantes até o primeiro turno aqui.

Quem são os candidatos no Rio Grande do Sul?

Nesse pleito, os eleitores vão escolher os seus candidatos nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República.

A disputa no Senado, conta com nove candidatos pelo RS, quatro mulheres e cinco homens. Confira os nomes e resumos de perfil aqui.

No caso do governo do Rio Grande do Sul são 10 nomes na disputa, uma vez que um deles solicitou a renúncia. Conheça os candidatos para governo do Estado, Senado, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados aqui.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza ainda um sistema próprio com todos os candidatos e cargos por estado, onde o eleitor pode conferir a situação da candidatura, sigla, número e partido/federação/coligação. Além disso, o site traz transparência para o processo eleitoral, como o conhecimento de doadores, financiamentos coletivos, prestação de contas, entre outras informações.

Preparação para a votação

No dia da votação, é preciso saber algumas informações:

A ordem de votação para os cinco cargos é importante. Ela é iniciada pelo cargo de deputado federal e finaliza com o cargo de presidente. O TSE disponibiliza um sistema de simulador de votação, para que os eleitores estejam cientes do processo eleitoral. Clique e confira.

É preciso ficar atento aos novos cuidados para o dia da votação, o uso de equipamentos eletrônicos e outros dispositivos estão vedados. Há também mudanças nas propagandas eleitorais.

Além disso, é importante que o eleitor fique atento ao local de votação, que está disponível no E-titulo ou no próprio título de eleitor.